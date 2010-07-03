Симоньян пошутила над "инфобомбой" CNN про Ассанжа

14:45
14:45
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Главред телеканала Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала данные западных СМИ о встрече Джулиана Ассанжа с руководством российского канала.
"Инфобомбу про мои тайные связи с Ассанжем дал телеканал "Мы роемся в помойках в поисках русского следа" CNN и мои любимчики из ЦРУ. У них есть железная инфа, что мой зам ходил в посольство к Ассанжу и чего-то ему там приносил. Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила", – цитирует RT Симоньян.
Днем ранее журналисты телеканала CNN заявили, что получили доступ к эксклюзивным данным. Согласно этой информации, Ассанж в период своего пребывания в посольстве Эквадора якобы встречался с хакерами и представителями РФ. Посольство при этом являлось командным центром, откуда велся "слив" материалов во время президентской кампании в США.
В апреле Ассанж был арестован в Лондоне. Журналист был взят под стражу британской полицией после того, как Эквадор отказал ему в предоставлении дипломатического убежища. Его задержали прямо в здании диппредставительства, где он провел 7 лет. Основателя WikiLeaks арестовали по двум причинам – из-за попытки скрыться от британского правосудия в 2012 году, а также по запросу об экстрадиции от США.
1 мая основателя WikiLeaks приговорили к 11,5 месяцам тюрьмы в Британии. В США журналисту могут предъявить обвинения вплоть до госизмены. При этом замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заявил, что Ассанжа не выдадут странам, в которых действует смертная казнь.
Программист из Австралии стал широко известен после того, как в 2010 году основанный им сайт опубликовал секретные документы Госдепа США, а также материалы, касающиеся военных действий в Ираке и Афганистане.
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