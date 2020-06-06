Советуемся с юристами по поводу подачи иска по нападению на журналистов в США – Симоньян

06 июня, 23:17
Фото: URA.RU/TASS/Вова Жабриков
Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян отметила, что в настоящий момент происходят консультации с юристами по поводу подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов во время освещения протестов.
Она отметила, что в настоящий момент нет четкого решения по этому вопросу. Симоньян подчеркнула, что не уверена в эффективной работе американских судов.
"У меня нет оснований думать, что американские суды работают сколько-нибудь лучше, чем американская полиция, а потратить огромные миллионы на адвокатов все же придется", – отметила Симоньян в программе "Своя правда" в эфире телеканала НТВ.
Она добавила, что в случае осознания безвыигрышности этого дела сэкономленные средства лучше будет потратить на что-то более полезное.
В свою очередь объединение организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ, U.S. Press Freedom Tracker в своем аккаунте Twitter сообщили, что с 26 мая произошло более 320 случаев нарушения прав журналистов, которые занимаются освещением протестов в США.
В частности, организация насчитала 208 нападений, 54 задержания и 45 случаев порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.
Ранее американские полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел. Она рассказала, что в их сторону также распыляли слезоточивый газ.
До этого во время столкновений в Миннеаполисе местные полицейские применили слезоточивый спрей в отношении журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, а также съемочная группа телеканала VICE.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: