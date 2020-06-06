Советуемся с юристами по поводу подачи иска по нападению на журналистов в США – Симоньян

Фото: URA.RU/TASS/Вова Жабриков

Главный редактор МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян отметила, что в настоящий момент происходят консультации с юристами по поводу подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов во время освещения протестов.

Она отметила, что в настоящий момент нет четкого решения по этому вопросу. Симоньян подчеркнула, что не уверена в эффективной работе американских судов.

"У меня нет оснований думать, что американские суды работают сколько-нибудь лучше, чем американская полиция, а потратить огромные миллионы на адвокатов все же придется", – отметила Симоньян в программе "Своя правда" в эфире телеканала НТВ.

Она добавила, что в случае осознания безвыигрышности этого дела сэкономленные средства лучше будет потратить на что-то более полезное.

В свою очередь объединение организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ, U.S. Press Freedom Tracker в своем аккаунте Twitter сообщили, что с 26 мая произошло более 320 случаев нарушения прав журналистов, которые занимаются освещением протестов в США.

В частности, организация насчитала 208 нападений, 54 задержания и 45 случаев порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

Ранее американские полицейские несколько раз выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел. Она рассказала, что в их сторону также распыляли слезоточивый газ.

До этого во время столкновений в Миннеаполисе местные полицейские применили слезоточивый спрей в отношении журналистов, среди которых был корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, а также съемочная группа телеканала VICE.