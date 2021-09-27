Эксперты рассказали о росте активности вредоносных ботов в Сети

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Эксперты компании Barracuda Networks выявили, что за первое полугодие 2021 года вредоносные боты сформировали 39% общего интернет-трафика. Об этом сообщает газета "Известия".

При этом общая доля трафика, которая приходится на автоматизированные средства, равна 64%. Специалисты указали на то, что пандемия ускорила процесс роста доли ботов в Сети.

Чаще всего ботов применяют для DDoS-атак. За счет многочисленных запросов сайт, на который нападают, выходит из строя, не успевая обрабатывать обращения.

Кроме того, автоматизированные структуры могут собирать и систематизировать информацию с сайтов и передавать заказчикам. Также боты могут быть своеобразным прокси-сервером для того, чтобы не был виден действительный организатор атаки.

Согласно данным Barracuda Networks, больше всего вредоносного трафика генерируется в Северной Америке. В топ-3 входят Европа и Азия. Среди конкретных стран Россия занимает пятое место по количеству IP-адресов с исходящим нежелательным трафиком.

Ранее эксперты предупредили об опасности скачивания файлов через торрент-трекеры. По словам директора по продуктовой стратегии группы Т1 Сергея Иванова, файлы, получаемые таким образом, могут содержать в себе вредоносный код.