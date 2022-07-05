Психолог дала советы, как парам обсуждать отношения без скандалов

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Парам следует не высмеивать доводы друг друга во время обсуждения отношений и правильно выстраивать коммуникацию, считает семейный психолог Татьяна Журавлева.

"То, что вы говорите, должно быть понятно другому. Чаще всего то, что нас злит и обижает, партнер не делает это из мотива вызвать именно такую реакцию у вас, но это все же вызывает у нас такие чувства. Если о них не сказать – он не поймет вашу реакцию на его действие. И сделать это лучше всего через "Я–сообщение", – сообщила она News.ru.

По словам эксперта, следует не додумывать за своего партнера, не обвинять его, а интересоваться им. Кроме того, нужно принимать то, что говорит партнер, выслушивать его доводы.

Ранее психолог Екатерина Альская рассказала, как определить изжившие себя отношения. По словам специалиста, зачастую неуверенность в себе и страх быть отвергнутым побуждает людей искать все самое плохое в партнере. Таким поведением он будто обесценивается, чтобы легче было разорвать отношения.

Особое внимание парам следует уделять интимной жизни, подчеркнул психолог. Если между партнерами пропало влечение, то и сексуальное взаимодействие будет более редким.