Эксперт рассказала, как россиянам будут оплачивать новогодние каникулы

В предстоящие новогодние праздники россиян ожидают длинные каникулы. Они продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Рассказываем подробности и спрашиваем у экспертов, кому все же придется работать, как оплачивается праздничный труд, а также стоит ли увеличивать продолжительность отдыха за счет отпуска.



Десять дней отдыха

Фото: Агентства "Москва"/Сергей Ведяшкин

В 2023 году зимние каникулы у россиян начнутся с субботы, 30 декабря. Главный же праздник сезона выпадает на воскресенье. Благодаря этому, как и годом ранее, 31 декабря для многих будет выходным. Затем страна продолжит отдыхать до 8 января включительно. Таким образом россиян ожидает десять дней каникул. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.





Татьяна Нечаева эксперт по трудовому праву Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства.

Специалист напомнила, что ранее российские власти утвердили график выходных в 2024 году. Так как 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их, согласно постановлению, решили перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.



Что будет с зарплатой?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не все россияне будут отдыхать в новогодние каникулы. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Например, в праздники придется трудиться сотрудникам непрерывных производств, остановка которых невозможна по техническим условиям.





Ольга Петрова эксперт по трудовому праву Также продолжат работу службы, которые необходимы всегда: скорая помощь, МВД, МЧС и прочие. Отдыхать не будут и сотрудники со сменным графиком, например два через два.

Кроме того, в праздничные дни могут привлекаться специалисты с графиком 5/2, но только с их согласия. Например, если логистическая фирма решит доставить машину с подарками 1 января. Как и в случае со сменным графиком, такой труд будет оплачиваться в двойном размере, уточнила Петрова.

Количество праздничных нерабочих дней никак не скажется на заработке специалистов с фиксированным окладом. "Если в обычный месяц, в котором есть какой-то праздник, работать все остальные рабочие дни, то оклад не уменьшается на количество праздничных дней", – отметила специалист.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24 предупредила, что если взять отпуск в январе, то можно "немного потерять в зарплате". Это связано с тем, что в самом месяце мало рабочих дней, пояснила она.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Зарплату выплачивают за рабочие дни. Таким образом, в месяце, где много нерабочих праздничных дней, цена одного рабочего дня вырастает. А отпускные выплачивают исходя из среднего заработка. Потому в некоторые месяцы, например в январе или мае, рабочий день может стоить дороже отпускного.

Вместе с тем Петрова напомнила, что, если сотрудник захочет продлить отдых в январе, он должен учитывать график. "Если говорить о самой возможности взять отпуск, то они у нас утверждаются соответствующим графиком. И если ваш отдых в этом графике стоит, значит, нет проблем", – говорит она.

В противном случае работодатель имеет полное право отказать сотруднику в отпуске, заключила Петрова.

