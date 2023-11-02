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02 ноября, 17:23

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Эксперт рассказала, как россиянам будут оплачивать новогодние каникулы

Зимние каникулы – 2024: как россияне будут отдыхать в новогодние праздники

В предстоящие новогодние праздники россиян ожидают длинные каникулы. Они продлятся с 30 декабря по 8 января включительно. Рассказываем подробности и спрашиваем у экспертов, кому все же придется работать, как оплачивается праздничный труд, а также стоит ли увеличивать продолжительность отдыха за счет отпуска.

Десять дней отдыха

Фото: Агентства "Москва"/Сергей Ведяшкин

В 2023 году зимние каникулы у россиян начнутся с субботы, 30 декабря. Главный же праздник сезона выпадает на воскресенье. Благодаря этому, как и годом ранее, 31 декабря для многих будет выходным. Затем страна продолжит отдыхать до 8 января включительно. Таким образом россиян ожидает десять дней каникул. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Выходные дни (6 и 7 января), совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства.
Татьяна Нечаева
эксперт по трудовому праву

Специалист напомнила, что ранее российские власти утвердили график выходных в 2024 году. Так как 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, их, согласно постановлению, решили перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно.

Что будет с зарплатой?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не все россияне будут отдыхать в новогодние каникулы. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Ольга Петрова. Например, в праздники придется трудиться сотрудникам непрерывных производств, остановка которых невозможна по техническим условиям.

Также продолжат работу службы, которые необходимы всегда: скорая помощь, МВД, МЧС и прочие. Отдыхать не будут и сотрудники со сменным графиком, например два через два.
Ольга Петрова
эксперт по трудовому праву

Кроме того, в праздничные дни могут привлекаться специалисты с графиком 5/2, но только с их согласия. Например, если логистическая фирма решит доставить машину с подарками 1 января. Как и в случае со сменным графиком, такой труд будет оплачиваться в двойном размере, уточнила Петрова.

Количество праздничных нерабочих дней никак не скажется на заработке специалистов с фиксированным окладом. "Если в обычный месяц, в котором есть какой-то праздник, работать все остальные рабочие дни, то оклад не уменьшается на количество праздничных дней", – отметила специалист.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24 предупредила, что если взять отпуск в январе, то можно "немного потерять в зарплате". Это связано с тем, что в самом месяце мало рабочих дней, пояснила она.

Зарплату выплачивают за рабочие дни. Таким образом, в месяце, где много нерабочих праздничных дней, цена одного рабочего дня вырастает. А отпускные выплачивают исходя из среднего заработка. Потому в некоторые месяцы, например в январе или мае, рабочий день может стоить дороже отпускного.
Валентина Яковлева
эксперт по трудовому праву

Вместе с тем Петрова напомнила, что, если сотрудник захочет продлить отдых в январе, он должен учитывать график. "Если говорить о самой возможности взять отпуск, то они у нас утверждаются соответствующим графиком. И если ваш отдых в этом графике стоит, значит, нет проблем", – говорит она.

В противном случае работодатель имеет полное право отказать сотруднику в отпуске, заключила Петрова.

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