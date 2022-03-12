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Фитнес-эксперт рассказал, как с помощью тренировок справиться со стрессом

Фитнес против стресса: как тренировки помогают улучшить душевное здоровье
спорт

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как можно бороться со стрессом с помощью физических нагрузок.

Фото: depositphotos/stanis88

Я не понаслышке знаю, что такое стресс и даже депрессия. Два года назад из-за пандемии коронавирусной инфекции одними из первых закрыли именно фитнес-клубы. Но в отличие от большинства других сфер, уйти на удаленку было невозможно. Правда, через какое-то время многие клиенты начали тренироваться в формате онлайн, но на это тоже пошли не все. В этот непростой период, находясь фактически без работы, мне ничего не оставалось, как начать больше заниматься, пускай и в домашних условиях.

Тренировки не просто помогли поддерживать хорошую физическую форму, но и существенно снизить стресс от всего происходящего. Этому есть вполне логичное объяснение, связанное не только с психологией, но и физиологией. Как именно они помогли? Давайте разберемся.

Когда у человека возникает серьезный стресс и тем более депрессия, он ищет способы поднять настроение. Многие снимают напряженность, поедая большое количество сдобных или сладких продуктов. Это не только вкусно, но и в ответ на попадание глюкозы в кровь мозг выделяет гормон радости – серотонин. Именно из-за этого ощущения люди часто подсаживаются на сладкое. Но в данном случае депрессия может усугубиться, так как при регулярном и избыточном потреблении сладкого возникает новая проблема – увеличение веса тела за счет жировой массы. Такие изменения в какой-то момент начинают причинять дискомфорт как физический, так и психологический.

Еще одним способом борьбы со стрессом является употребление алкоголя, причем часто крепкого. Содержащийся в нем этиловый спирт – хорошо известный релаксант, но не все умеют выпивать в меру. Когда человек в депрессии, употребление алкоголя может превышать разумные дозы.

Более того, этиловый спирт – это еще и сильнейший токсин, который губит клетки печени, что может негативно сказаться на здоровье в целом.

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Не стоит забывать, что спиртные напитки сами по себе являются достаточно калорийными. Так как алкоголь принято закусывать, получается, что в организм попадает большое количество избыточных калорий, что также приводит к развитию ожирения. Другими словами, подобные способы борьбы со стрессом не только усугубляют проблемы с лишнем весом, но могут привести к серьезным последствиям для здоровья.

В таких непростых психологических ситуациях на помощь приходят регулярные физические нагрузки. Сразу оговорюсь, что речь идет об умеренных тренировках. Избыточное напряжение, когда вы занимаетесь с целью сдать какой-то норматив или принять участие в соревнованиях, само по себе является сильным стрессом. Поэтому для большинства людей будет более чем достаточно в неделю заниматься три-пять часов.

Так как помогают тренировки бороться со стрессом?

После выполнения упражнений также выделяется гормон счастья, но другой – дофамин. Его еще называют гормоном физических нагрузок. Действительно, даже самый ленивый человек по окончании тренировки испытывает некую эйфорию, удовлетворение – это как раз связано с действием данного вещества.

Даже если усталость буквально валит с ног, все равно появляется чувство психологического подъема. Также повышается уровень других гормонов, например тестостерона и адреналина.

Благодаря активности организма улучшаются общая работоспособность и показатели здоровья, нормализуется сон, снижается жировая масса тела. Поэтому тренировки можно назвать некой панацеей для борьбы со стрессами. Удовлетворение, которое человек получает, когда видит результат в зеркале или на циферблате весов, либо под штангой, когда покоряет новый вес, – действительно прекрасная альтернатива сладкому и алкоголю.

Фото: depositphotos/undrey

Но стоит назвать и подводные камни такой борьбы со стрессом. Во-первых, для правильного эффекта важно отработать технику выполнения упражнений, а также четко понять, к какому результату вы хотите прийти. При некорректно подобранных нагрузках или нарушении техники вы либо быстро устанете, в том числе из-за мышечной боли, либо просто получите травму.

Во-вторых, не стоит полностью отказываться от того же сладкого. Когда человек себе что-то полностью запрещает, повышаются риски срывов, что гораздо хуже для психологического состояния. Другими словами, все должно быть разумно и в меру.

Преодоление стресса делает человека в любом случае сильнее, так как организм к нему адаптируется и становится готовым с ним справляться в будущем. Но одно дело стресс заедать, и тогда адаптации как таковой не будет, другое дело – действительно становиться сильнее физически и психологически – с помощью тренировок. Выбор остается за вами.

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Каневский Эдуард

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