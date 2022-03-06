Фитнес-эксперт рассказал, подорожают ли весной занятия в фитнес-клубах

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, подорожают ли абонементы в спорт-клубах из-за повышения курса валют.



Фитнес-индустрия достаточно малорентабельный вид бизнеса. У клуба или сети, которые открыты в удачных локациях, годовая прибыль может составлять от 10 до 20%. В свою очередь, кофейня, которая работает в режиме навынос, также при удачном расположении может приносить больше 100% прибыли в год. Но это не мешает бизнесменам открывать и развивать спортивную отрасль, даже несмотря на то что фитнесу за последние два года сильно досталось. Особенно в 2020 году, когда клубы полностью закрывали из-за пандемии.

Сейчас, когда клиенты массово вернулись к занятиям и активно идет сезон подготовки к летнему сезону, на индустрию снова свалилась беда – это сильное повышение курса валют. Почему это проблема? Давайте разберемся.

Основная сложность для клубов – это покупка нового и обслуживание действующего оборудования. Как правило, львиная доля силовых и кардиотренажеров (профессиональные линейки) представлены американскими производителями. Им отдают предпочтение из-за высокой надежности и функциональности. Например, хорошая беговая дорожка стоит от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Если предположить, что в клубе таких дорожек нужно от пяти до десяти, а также другие виды кардиооборудования, то несложно посчитать, в какую сумму обходится их закупка.



Конечно, крупные сетевые игроки получают хорошие скидки от поставщиков, но для конечного пользователя это не сильно скажется на стоимости абонемента. Отдельно добавлю, что силовое оборудование на данный момент тоже стоит баснословных денег.



Хорошо, если клубу много лет и у него полностью укомплектован тренажерный зал и кардиозона. Но как быть заведениям с ценообразованием, если они планировали открыться в ближайшее время?



Получается, владельцам бизнеса приходится балансировать между оптимальной ценой для клиента и возможностью получить прибыль. Другими словами, пока идет сезон и наблюдается повышенный спрос, скорее всего, многие клубы постараются продать как можно больше абонементов сейчас, чтобы потом протянуть еще один сложный для отрасли период – лето.

Однако ситуация затронула не только фитнес-индустрию, но и практически все сферы жизни. Многие клиенты готовы прекратить свои тренировки не потому, что абонемент в клуб подорожал. Причина может быть в проблемах с работой. Для того чтобы помочь людям, некоторые компании делают хорошие скидки на новые карты, например к празднику 8 Марта.

Но не все клубы работают по системе с абонементами. В столице появляется все больше залов, где клиенту вообще не нужно покупать абонемент. Такие организации работают с тренерами как арендаторами. Специалисты, в свою очередь, оплачивают аренду зала либо раз в месяц, либо платят за каждого пришедшего клиента разово. Как правило, это стоит от 500 до 1000 рублей.



В данной системе взаимодействия тренер–клиент фитнес-эксперт вправе сам определять стоимость своих услуг. Лично для меня очевидно, что цену можно совершенно спокойно снизить в ситуации, когда специалисту нужно сохранить своих клиентов, которые начали испытывать некие финансовые трудности.



Пока что львиная доля спортивных организаций работает по системе с абонементами, и неважно, занимаетесь вы персонально или нет. Если тренер в клубе является штатным сотрудником, то и стоимость его услуг определяет руководство заведения. В данной ситуации можно сэкономить на тренировках сокращением их количества в неделю. Еще один способ сберечь деньги – поискать подержанные карты. В Сети можно найти сотни людей, которые купили абонемент, но в зал не ходят. Такие "любители спорта" с большим удовольствием продают их с хорошим дисконтом.



Не стоит забывать, что повышение курса валюты скажется вообще на всем, что связано с фитнесом, например на цене спортивного питания. Многие люди после тренировки любят зайти в бар и выпить протеиновый коктейль или съесть батончик. Как раз на такую продукцию цены могут вырасти значительно, особенно если их поставляют из США или Европы.

Однако владельцы клубов вполне могут пойти навстречу клиентам, снизив стоимость тех же коктейлей, у которых наценка иногда больше, чем на кофе. Только представьте: за 200 граммов молока, мерную ложку протеина и банан, который часто добавляют в коктейль, в некоторых барах берут по 400 рублей. Так что стоит подождать снижения стоимости напитков, либо пойти в ближайший магазин спортивного питания. Там можно купить себе протеин и приготовить коктейль дома, чтобы затем взять на тренировку.

Несложно сделать вывод, что расходы на фитнес-индустрию будут расти. Причем повышение может достигнуть 20–40%. Минимизировать подорожание вполне может каждый клуб, лояльный к своим посетителям. Главное, чтобы после этого он мог полноценно работать, выполняя свои обязательства, и не закрыться. Что касается персональных занятий, то цены для своих клиентов спортивные специалисты могут попридержать.