Фитнес-эксперт рассказал, как не заразиться COVID-19 в спортклубе

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как лучше посещать спортклуб, чтобы не заразиться COVID-19.



Уже больше двух лет мы живем в состоянии повышенной готовности и прекрасно понимаем, что если количество заболевших COVID-19 снова начнет резко расти, то могут вводить новые ограничения. Это неприятно, но ведь многое зависит и от нас.

Я говорю сейчас о сознательности, которая на самом деле должна быть нормой для любого человека. Почувствовали себя плохо, появился насморк, поднялась температура – не нужно куда-то идти, оставайтесь дома и вызывайте врача. Причем это касается абсолютно всех инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем. Не стоит забывать, что на дворе зима, а это также сезон простудных заболеваний.

Я прекрасно понимаю рвение тех, кто привык регулярно тренироваться, готовиться к лету или каким-то соревнованиям. Но физическая активность даже при банальной простуде может вам только навредить, к тому же вы можете заразить и других занимающихся.

Если же вы себя прекрасно чувствуете и хотите посещать любимый фитнес-клуб не только для эффективных занятий, но и максимально безопасно, то я рекомендую придерживаться ряда мер.



Несмотря то что многие люди сейчас работают на удаленке и на дорогах меньше машин, в фитнес-клубах просто яблоку негде упасть. Особенно на групповых уроках, в том числе и по единоборствам. Поэтому я рекомендую воздержаться от посещения клуба в максимально загруженные часы, даже если вам нравится то или иное занятие.



В данной ситуации это лучшее время, чтобы освоить что-то новое: начать ходить в тренажерный зал, если вы его раньше игнорировали, потому что предпочитали групповые занятия в силовых классах. Возьмите несколько персональных тренировок, чтобы вам подкорректировали технику выполнения тех или иных упражнений и их методику. Также можно воспользоваться услугами онлайн-тренера, в том числе чтобы уменьшить количество контактов.



Если вы любите аэробные классы, то их можно спокойно заменить тренировками на кардиотренажерах. Такие упражнения могут показаться монотонными, поэтому для развлечения можете закачать в смартфон любимый сериал и спокойно его смотреть во время занятия.

К слову, для профилактики распространения коронавирусной инфекции во многих фитнес-клубах, где есть единоборства, запретили спарринги. Это логично, так как при занятиях один на один идет максимальный контакт между людьми, особенно в борьбе.



Если вы не действующий спортсмен, то вполне можно обойтись и без спаррингов. Лучше больше работайте на мешке – строго в перчатках, тренируйте общую выносливость либо более точно отработайте удары со специалистом.



Не стоит забывать и про элементарные правила гигиены и другие способы профилактики в условиях пандемии. Во-первых, обязательно приносите с собой свое полотенце, причем не только для душа, а именно для занятий на тренажерах. Можно, конечно, брать их в клубе, но все-таки лучше использовать личные вещи.

Во-вторых, перед использованием спортивного оборудования обрабатывайте влажными салфетками или антисептиками поверхности, с которыми вы контактируете. Плюс я рекомендую обрабатывать руки после завершения каждого подхода.

Также используйте перчатки для занятий. Их, как и всю спортивную экипировку, лучше постирать сразу после прихода домой. При посещении бассейна и душа обязательно надевайте сланцы. От сауны лучше отказаться, так как это тесное помещение с плохой вентиляцией.



Несмотря на пандемию, заниматься в маске я не рекомендую. Во время тренировок существенно повышается частота сердечных сокращений, а так как через маску дышать тяжелее, то нагрузка на сердце будет увеличиваться, что может сказаться негативно на его работе. То же самое и с дыханием. Вашим мышцам нужен кислород, и его недостаток из-за преграды в виде маски скажется как на самой тренировке, так и на дальнейшем результате. Мы не живем в условиях высокогорья, поэтому так нагружать свой организм точно не стоит.

Несложно сделать вывод, что в данный период времени стоит снизить контакты с людьми, особенно в тесных помещениях. Поэтому место для занятий лучше выбирать в зависимости от вида нагрузок. Если любите качаться в тренажерном зале или предпочитаете колотить мешок, то тогда удобнее посещать фитнес-клуб. В домашних условиях это сделать будет достаточно сложно.

Любителям аэробных тренировок лучше подумать о занятиях на улице: беговые лыжи, коньки, горные лыжи и сноуборд, а также бег в специальных кроссовках-внедорожниках. Все эти виды активности – прекрасная альтернатива групповым урокам или кардиотренажерам, тем более на свежем воздухе.