Треть молодежи России предпочитает работать удаленно

Фото: depositphotos/NayaAnn

Треть российской молодежи (36%) работает удаленно, 33% трудятся в офисе или на предприятии, а у 31% – смешанный формат работы. Об этом Москве 24 рассказали в аналитическом центре университета "Синергия", который провел соответствующее исследование и выяснил мнение молодых людей о фрилансе и удаленной работе.

Согласно полученным данным, среди опрошенных больше всего фрилансеров – 71%, постоянный работодатель есть только у 29% опрошенных. Среди тех, кто сейчас работает не в удаленном формате, 44% хотят постоянно работать удаленно, 34% согласны на смешанный вариант, 22% стремятся трудиться в офисе или на предприятии.

Удаленный формат распространен в области маркетинга и рекламы – в этой сфере работают 28% респондентов, а также в области программирования (21%), копирайтинга (19%), дизайна (17%), обучения (11%) и консалтинга (2%). В других сферах заняты еще 2% работников, участвующих в исследовании.

Молодежь считает онлайн-платформы наиболее эффективным способом для поиска удаленной работы – так ответили 38% респондентов. Еще 34% используют профессиональные соцсети, 20% – личные контакты и рекомендации. Затруднились ответить на вопрос 8% участников. В качестве причин выбора удаленного формата работы молодые люди указывают удобный график (41%), экономию времени и денег на дорогу (31%), возможность работать из любой точки мира (18%), отсутствие стресса от живого общения с коллегами на работе (10%).

Среди проблем, с которыми сталкиваются опрошенные, выделили сложности в коммуникации с заказчиком или коллегами (46%), нестабильность в получении дохода (27%), трудность в концентрации на работе из-за отвлекающих факторов (18%), проблемы с организацией рабочего времени (9%). Оценивая влияние удаленной работы на физическое и психическое здоровье, 47% респондентов сообщили, что не замечают никакого особого влияния, 41% считают, что удаленная работа положительно сказывается на здоровье. Об отрицательном влиянии такого формата работы сказали 12% опрошенных.

Более половины участников опроса (55%) предполагают, что в будущем многие люди будут работать удаленно. С таким мнением не согласились 32% респондентов, еще 13% воздержались от прогнозов. Также 60% молодых людей сказали, что на месте работодателей разрешили бы сотрудникам работать удаленно, 34% допустили бы смешанный формат, а 6% хотели бы видеть сотрудника в офисе.

В опросе приняли участие порядка 5 тысяч работающих граждан от 18 до 35 лет из всех регионов России.

Ранее аналитики зафиксировали в РФ увеличение количества вакансий с удаленным форматом работы. Наибольший рост спроса показали специалисты по подбору персонала (в 6,5 раза), менеджеры по продажам (в 4 раза) и операторы call-центров (в 1,8 раза). По словам экспертов, удаленная работа наименее распространена в сфере "синих воротничков" и в госструктурах.

Треть россиян согласна на понижение зарплаты ради удаленной работы – опрос