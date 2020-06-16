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Происшествия

16:03

Российский БТР подорвался на бомбе в Сирии

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

На пути российско-турецкого патруля в Идлибе произошел взрыв. В результате инцидента у российского бронетранспортера были небольшие повреждения, передает РИА Новости.

Информацию подтвердил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Он уточнил, что взрыв раздался на маршруте между селениями Эриха и Урум-эль-Джауза. По его словам, боевики хотели сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М-4.

"Личный состав совместного патруля не пострадал", – пояснил Конашенков. Вся техника и российские военнослужащие вернулись в пункт дислокации, добавили в Минобороны.

Ранее в Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии. В феврале 2020 года была попытка американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии. "Тигр" пытался обогнать бронированный автомобиль под флагом США, однако тот заблокировал проезд. В результате российскому броневику пришлось съехать на обочину.
"Американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить", – комментировал эту ситуацию российский сенатор Владимир Джабаров.

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