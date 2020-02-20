В Совфеде пригрозили США после инцидента с бронемашиной РФ в Сирии

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Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал попытку американского броневика столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии. Он призвал Соединенные Штаты не испытывать терпение военных РФ, сообщает ИА "НСН".

Джабаров заявил, что Москве необходимо резко отреагировать на возникшую ситуацию, поскольку подобные вещи чреваты столкновениями.

"Американцы доиграются. Когда лезут на рожон, умышленно подставляются, можно и удар получить", – отметил сенатор.

Он уточнил, что российским властям удалось договориться с американцами по вопросу перемещений в воздушном пространстве в Сирии. В частности, обе стороны начали предупреждать о маршрутах полетов. То же самое Джабаров предложил сделать в сфере наземных перемещений боевой техники.

"Если это не будет сделано, то американцы получат, к сожалению, очень серьезный урок. Нас не надо провоцировать на ответную реакцию, иначе кончится очень печально", – предупредил он.

Ранее в Сети появилась видеозапись инцидента между российскими и американскими военными, которые двигались на бронемашинах в Сирии 19 февраля. "Тигр" пытался обогнать бронированный автомобиль под флагом США, однако тот заблокировал проезд и заставил российский броневик съехать на обочину.