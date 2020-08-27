Минобороны прокомментировало инцидент с американскими военными в Сирии

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Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, что российский патруль принял все возможные меры, чтобы предотвратить инцидент с американскими военными, сообщает РИА Новости.
Накануне Вашингтон обвинил Москву в провоцировании ДТП на северо-востоке САР, в результате которого пострадали американцы.
По словам руководителя ЦПВС полковника Алексея Посунько, 25 августа плановое патрулирование территории осуществлялось группой военной полиции с пятью бронированными автомобилями. Вертолеты вели авиационное прикрытие. Уточняется, что их применение разрешено российско-американскими протоколами о порядке деконфликтации. Он добавил, что за российскими военными следовали американцы.
"Два американских бронеавтомобиля MRAP начали преследовать колонну после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции. Еще два американских бронеавтомобиля блокировали дорогу далее по маршруту", – рассказал он.
В Центре по примирению враждующих сторон подчеркнули, что российская группировка в Сирии продолжит строго придерживаться достигнутых договоренностей по борьбе с международным терроризмом.
Ранее сообщалось, что четверо американских военнослужащих получили травмы при столкновении с российским патрульным автомобилем. Инцидент произошел в сирийской провинции Хасака.
В Минобороны РФ отметили, что российский военный патруль действовал в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
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