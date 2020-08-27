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Происшествия

11:15

В Минобороны прокомментировали инцидент с военными РФ и США в Сирии

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Mehmet Guzel

Минобороны РФ прокомментировало инцидент со столкновением российского БТР и американской бронемашиной в Сирии. В ведомстве заявили, что силы коалиции были заранее уведомлены о прохождении колонны российской военной полиции, сообщает сайт "Комсомольской правды".

В министерстве отметили, что российский военный патруль действовал в ответ на попытки США заблокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей. "В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", – подчеркнули в Минобороны.

В ходе телефонных переговоров инцидент уже обсудили начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации", – говорится в сообщении.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, инцидент произошел в сирийской провинции Хасака. По их версии, российские военные преднамеренно пошли на таран. До четырех американских военнослужащих получили травмы.

Похожий инцидент произошел в феврале в районе города Камышлы на северо-востоке страны. Тогда российский "Тигр" попытался обогнать бронированный автомобиль с флагом США, однако тот заблокировал проезд.

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