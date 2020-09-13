Скончался раненный при взрыве в Сирии военный РФ – СМИ

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Гвардии сержант Михаил Мильшин, который был тяжело ранен при взрыве в Сирии, умер в одном из военных госпиталей столичного региона.

Как сообщил ТАСС источник в медицинских службах, он был госпитализирован в госпиталь Бурденко, где находился на искусственной вентиляции легких.

После восстановления жизненных функций организма планировался перевод военного для протезирования в госпиталь Вишневского.

В Минобороны ранее сообщили, что военный советник в звании генерал-майора погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Сирии.

Еще двое военных получили ранения. Инцидент произошел 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции.

Подрыв произошел на обочине по ходу движения автомобилей рядом с городом Дейр-эз-Зор. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.