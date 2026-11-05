"Бавария" продлила контракт с обладателем "Золотого мяча" Кейном

Фото: ТАСС/АР/Alastair Grant

Мюнхенский футбольный клуб "Бавария" подписал новое соглашение с английским нападающим Гарри Кейном. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Контракт рассчитан до 2029 года.

"Я чувствую себя так хорошо в "Баварии", что хочу остаться", – сказал нападающий.

Он добавил, что любит клуб и болельщиков. Игрок также назвал команду потрясающей.

Футболист является действующим обладателем "Золотого мяча". Премию ежегодно вручает французский журнал France Football. Главными конкурентами форварда стали испанец Ламин Ямаль и француз Килиан Мбаппе.

Кейн завершил сезон в статусе лучшего бомбардира. На счету 33-летнего футболиста 73 гола с учетом матчей за сборную. Этот результат стал вторым по количеству голов за один сезон в XXI веке. Больше забил только аргентинец Лионель Месси – 82 мяча в сезоне-2011/12.

