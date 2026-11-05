Двое рабочих утонули при ремонте лебедки в подмосковной Коломне

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Двое рабочих утонули при ремонте лебедки в Коломне, сообщила пресс-служба подмосковного главка СК России.

По версии следствия, 4 ноября четверо сотрудников предприятия, добывающего песок и песчано-гравийную смесь, отправились на моторной лодке к плавучему земснаряду на территории Октябрьского песчаного карьера для ремонта лебедки. Спасательных жилетов у людей не было. В какой-то момент лодка опрокинулась, и все оказались в воде. Выбраться на берег смогли двое, еще двое мужчин утонули.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при производстве работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия и провели допросы. Изъята организационно-распорядительная документация, назначены судебные экспертизы.

Ранее на шахте "Обуховская" погиб горняк. Несчастный случай произошел во время подготовки к взрывным работам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, также прокуратура Ростовской области организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства.