В ООН назвали жизнь детей в секторе Газа адом из-за обострения конфликта

17:58
Фото: AP Photo/Khalil Hamra
Из-за обострения конфликта с Израилем жизнь детей в секторе Газа похожа на ад, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш на специальном заседании Генассамблеи ООН.
Он призвал стороны немедленно остановить боевые действия, сообщает ТАСС.
"Если и есть ад на земле, то это жизнь детей в Газе", – сказал Гутерреш.
По мнению генсека ООН, к прочному миру в регионе может привести только устойчивое политическое решение, заявил на брифинге официальный представитель Гутерреша Стефан Дюжаррик.
"Он (Антониу Гутерреш. – Прим. ред.) подтверждает свою приверженность, в том числе через работу ближневосточного квартета, поддержке палестинцев и израильтян в урегулировании конфликта на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и двусторонних соглашений", – сказал Дюжаррик.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.
Резкое обострение ситуации на границе Израиля и палестинского сектора Газа произошло 10 мая, поскольку руководство последнего выступило в защиту палестинцев Иерусалима.
Сообщается, что с начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории было выпущено порядка 1,8 тысячи ракет. По данным армии Израиля, 430 из них разорвались на территории анклава. В ответ по сектору Газа было нанесено сотни авиаударов.
Ранее Владимир Путин призвал обе стороны палестино-израильского конфликта к прекращению насилия, отметив, что в ходе столкновений погибло множество мирных жителей.
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