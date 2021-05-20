В Израиле утвердили решение о прекращении ударов по сектору Газа – СМИ

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Кабинет министров Израиля утвердил решение прекратить удары по сектору Газа. Об этом информирует израильский Channel 12.

По данным СМИ, обстрелы планируется прекратить 21 мая в 02:00.

Ранее кабмин по вопросам безопасности Израиля провел заседание, на котором обсуждались дальнейшие действия в секторе Газа. Как передавали местные СМИ, в ходе обсуждения рассматривался вопрос об одностороннем прекращении огня.

Как рассказал глава МИД Палестины Рияд аль-Малики, прекращение ударов Израилем станет хорошим шагом. При этом основным вопросом продолжает оставаться статус Иерусалима.

В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Причиной стало решение израильского суда, согласно которому началось выселение нескольких арабских семей.

10 мая ситуация резко обострилась на границе Израиля и палестинского сектора Газа, чье руководство выступило в защиту палестинцев Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее пообещал, что атакующие Израиль поплатятся за это жизнями. Он отмечал единение граждан против врага.