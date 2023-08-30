Эксперт призвал создать в РФ систему защиты от дронов

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России необходимо создавать систему защиты от беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на политолога Алексея Чадаева.

По его словам, системы противовоздушной обороны не рассчитаны на малоразмерные ударные дроны.

"Это один из главных выводов из происходящего. Потому что сегодня это делает вражеская сторона, а завтра это может сделать кто угодно – те же террористы или радикалы", – подчеркнул Чадаев.

В ночь на 30 августа украинская сторона попыталась совершить несколько атак при помощи беспилотников по объектам на территории РФ. Российские средства ПВО сбили украинские БПЛА над Брянской, Орловской, Калужской, Московской и Рязанской областями.

В результате падения беспилотника в Брянске загорелось административное здание. Позднее стало известно о хлопке, который произошел в здании следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Ранее украинские военные обстреляли деревню Елизаветовку Глушковского района Курской области. На территории поселения разорвались три снаряда, один из которых попал в магазин. В результате пострадали двое мирных жителей.

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