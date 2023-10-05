В ВС РФ начали поставлять новейшее самоходное артиллерийское орудие "Флокс"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Ростех" начал поставлять российской армии новейшее 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) "Флокс". Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

"Это орудие – одновременно и пушка, и миномет, ведь оно может без снижения темпа стрелять как снарядами, так и минами", – приводятся в сообщении слова индустриального директора комплекса обычных вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева.

Отмечается, что данное САО создано на базе шасси автомобиля повышенной проходимости, что позволяет ему быстро менять свое местоположение. Также орудие обладает высокой скорострельностью и может работать в режиме огневого налета.

Ранее сообщалось, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Юрия Гагарина передал ВКС России серийные самолеты пятого поколения Су-57 и истребители поколения 4++ Су-35С.



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