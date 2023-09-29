Медведев посетил полигон Капустин Яр, где прошло испытание высокоточной ракеты

Фото: vk.com/Dmitry Medvedev

Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проходил испытательный пуск новой модернизированной высокоточной ракеты. Видео с полигона зампред Совбеза РФ опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Мы с вами присутствовали при испытательном пуске новой модернизированной высокоточной ударной ракеты. Испытания ее будут продолжены", – сказал во время поездки Медведев.

По его словам, Россия сегодня приобретает на Украине важный опыт, сражаясь с противником, в распоряжении которого находится самое современное оружие.

Новый образец ракеты, подчеркнул зампред Совбеза, рассчитан как раз на применение в зоне СВО. Она обладает улучшенными характеристиками, в частности увеличенной дальностью полета, повышенной точностью и усиленной боевой частью.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимо повышать расходы на оборону. Свою позицию он объяснил тем, что страна сегодня не только осуществляет спецоперацию на Украине, но и находится в состоянии развязанной против нее гибридной войны.

