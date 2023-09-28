Песков заявил, что России нужно повышать расходы на оборону

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России необходимо повышать расходы на оборону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов", – объяснил он.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса выходят на новый уровень интенсивности производства. По его словам, учитывая развертываемые мощности, для предприятий ОПК необходимы более 16 тысяч специалистов, которые обеспечат поставки самых востребованных образцов вооружения и военной спецтехники.

В свою очередь, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что РФ сама обеспечивает себя всеми видами вооружений. По его словам, конвейеры российского военно-промышленного комплекса работают в три смены.



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