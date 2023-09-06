США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Фото: AP/Sargento Brittany Murphy

Соединенные Штаты Америки провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для проверки системы ядерного сдерживания. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу базы "Ванденберг" Космических сил США.

По данным базы, невооруженная ракета, способная нести несколько ядерных боеголовок, была запущена 6 сентября в 01:26 по времени Тихоокеанского побережья США (08:26 по московскому времени) из шахтной пусковой установки базы "Ванденберг" в штате Калифорния. Запуск был проведет с целью демонстрации готовности ядерных сил и уверенности в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания.

Известно, что учебная головная часть ракеты пролетела порядка 6,8 тысячи километров, затем она упала на полигоне Соединенных Штатов в районе атолла Кваджалейн в центральной части Тихого океана.

Испытание ракеты стало третьим в 2023 году. По данным военных США, американская сторона заранее уведомила Россию о планирующемся испытании.

Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических американских ядерных сил. В настоящее время США имеют 400 таких ракет, которые несут боевое дежурство в шахтных пусковых установках в позиционных районах рядом с авиабазой Малстром в штате Монтана в составе 341-го ракетного крыла, вблизи авиабазы Уоррен в штате Вайоминг в составе 90-го ракетного крыла и авиабазы Майнот в штате Северная Дакота в составе 91-го ракетного крыла.

До этого испытательный пуск МБР Minuteman III проводился американской стороной 19 апреля 2023 года. Целью также являлась демонстрация ядерных сил США. На тот момент ракету выбрали случайно из арсенала, расположенного в штате Монтана. Ракета смогла пролететь 6,76 тысячи километров над Тихим океаном.