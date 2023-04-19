США провели испытательный пуск МБР Minuteman III

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В США военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III для того, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил Штатов. Об этом сообщила база космических сил Ванденберг на своем сайте.

"19 апреля (военные. – Прим. ред.) провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны", – говорится в сообщении

Ракета для запуска была выбрана случайно из арсенала, который находится в штате Монтана. После того, как ракета была выбрана, ее отправили в Калифорнию, где она и была запущена. Ракета смогла пролететь 6,76 тысячи километров над Тихим океаном.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что ракетные войска стратегического назначения 11 апреля провели успешный пуск МБР подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Боевая часть ракеты с заданной точностью успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Москва уведомляла Вашингтон о проведении испытательного запуска ракеты. Он добавил, что все уведомления о пусках МБР и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме.

