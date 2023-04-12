Россия уведомила США о запуске МБР с полигона Капустин Яр – Рябков

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Москва уведомила Вашингтон по поводу испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) с полигона Капустин Яр, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, все уведомления о пусках МБР и баллистических ракет подводных лодок направляются в прежнем режиме.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ракетные войска стратегического назначения 11 апреля провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Боевая часть ракеты с заданной точностью успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Российский президент отметил, что назрел вопрос участия в договоре НАТО. Кроме того, он указал на необходимость учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.

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