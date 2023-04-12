На полигоне "Капустин Яр" прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ракетные войска стратегического назначения 11 апреля провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Боевая часть ракеты с заданной точностью успешно поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В военном ведомстве добавили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме, была подтверждена правильность схемно-конструктивных и технических решений, которые применялись во время создания новых ракетных комплексов стратегического назначения.

В конце марта в Минобороны РФ сообщили о начале учений РВСН с Новосибирским ракетным соединением. Как уточнялось, всего в учениях было задействовано более трех тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники.

Во время учений планировалось отработать совершение маневренных действий автономными пусковыми ПГРК "Ярс", которые охватят территории трех регионов.

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