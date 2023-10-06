Песков прокомментировал возможный выход РФ из договора о запрете ядерных испытаний

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Вероятный отзыв ратификации Дoговора о всеобъемлющeм запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает желание России их проводить.

Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что нижняя палата парламента планирует поднять этот вопрос на ближайшем заседании.

По словам думского спикера, это соответствует национальным интересам России и станет зеркальным ответом на действия США, которые до сих пор не ратифицировали договор.

Сутками ранее Владимир Путин на Валдайском форуме не исключил возможность отзыва ратификации ДВЗЯИ. Вместе с этим президент рассказал, что российские силы осуществили успешное испытание межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

ДВЗЯИ был создан Генеральной ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Документ запрещает осуществление испытательных взрывов ядерных зарядов. Однако этот договор не имеет правовой силы, так как его не утвердили США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.