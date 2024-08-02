Трамп забеспокоился о начале мировой войны на фоне событий на Ближнем Востоке

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о своей тревоге из-за риска начала третьей мировой войны на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

"Я обеспокоен возможностью третьей мировой войны до того момента, как я буду там (на посту президента США. – Прим. ред.)", – отметил политик в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп подчеркнул, что ситуация не обернется войной мирового масштаба, если он займет место американского лидера.

Однако, по его мнению, в настоящий момент возникла "большая проблема". Политик связывает ее с тем, что в мире "никто не уважает президента США Джо Байдена и вице-президента США Камалу Харрис".

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после ликвидации главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. О его смерти стало известно 31 июля.

По данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому). Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель. Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль.

Также значительное влияние на ситуацию оказал удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанской столице Бейруту. Целью атаки был назван один из командиров шиитской организации "Хезболлах", ответственный за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Позже стало известно, что в результате обстрела погиб второй по значимости лидер организации Фуад Шокр.

После этих событий верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС. В ответ на это представители израильской армии подчеркнули, что авиация ЦАХАЛ наносила точечный удар только по Бейруту.

