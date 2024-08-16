Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае переизбрания

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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что наладит отношения с Китаем в случае своего переизбрания. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Бедминстере, трансляция которой велась на YouTube-канале RSBN.

Вместе с тем Трамп подчеркнул, что отношения между двумя государствами должны быть честными. По его словам, КНР в течение нескольких лет пользовалась Штатами, как и любая другая страна.

Для налаживания отношений с Китаем Вашингтону необходимо добиться уважения Пекина, подчеркнул республиканец. Он считает, что КНР не уважают ни действующего президента США Джо Байдена, ни вице-президента Камалу Харрис.

Дональд Трамп заявлял, что Китай в будущем сможет догнать или даже перегнать Штаты по размеру арсенала ядерного оружия. По его словам, если третья мировая война начнется, то она в обязательном порядке будет включать использование ядерного оружия.

Кандидат от республиканцев также обвинил Джо Байдена в том, что тот своими действиями подтолкнул Россию и Китай к сближению. По мнению Трампа, это грозит опасностью начала третьей мировой войны.