"Новости дня": мошенники начали рассылать сообщения о перерасчете коммунальных платежей

Мошенники начали рассылать москвичам сообщения под предлогом перерасчета коммунальных платежей за электроэнергию, а затем звонить и торопить жертву, вынуждая назвать личные данные. Чаще всего аферисты просят предоставить паспортные данные, СНИЛС или данные банковской карты.

На Московской судостроительной верфи проходят экскурсии, где можно увидеть, как создают речные суда с нуля, и попробовать себя в роли капитана на тренажере-симуляторе. Экскурсии доступны для желающих старше 12 лет.

Из Москвы в Белгородскую область и Донецкую Народную Республику (ДНР) отправили более 10 тонн гуманитарной помощи для животных: корм, крупы, пеленки, наполнители и медикаменты. Сбор организовали волонтеры и неравнодушные москвичи.

