"Московский патруль": задержаны аферисты, манипулировавшие российским фондовым рынком

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали трех трейдеров-блогеров, подозреваемых в манипулировании фондовым рынком. По версии следствия, они использовали схему "памп энд дамп": скупали акции крупных российских компаний, а затем призывали подписчиков покупать те же бумаги.

На пике искусственного роста цены блогеры продавали активы, оставляя рядовых инвесторов с убытками. Всего было проведено более 55 тысяч незаконных сделок.

