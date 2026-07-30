Власти турецкой провинции Мугла мобилизовали все ресурсы на тушение лесного пожара

Власти турецкой средиземноморской провинции Мугла мобилизовали все ресурсы на тушение крупного лесного пожара. Из опасного района эвакуированы более 700 человек, в том числе 45 пациентов местной государственной больницы. В тушении задействованы 25 единиц авиации, 410 наземных средств и более тысячи человек.

Ранее огонь привел к перекрытию автотрассы Фетхие – Анталья. Несмотря на то, что очаги возгорания зафиксированы в курортных зонах, в частности в Анталии, туристам, по официальной информации, ничто не угрожает. Жалоб в адрес туроператоров не поступало. Путешественникам советуют соблюдать предельную осторожность.

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