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28 июля, 11:45

Общество

Москвичи стали больше увлекаться альпинизмом

Москвичи стали больше увлекаться альпинизмом

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Среди москвичей растет интерес к альпинизму и восхождениям на Эльбрус. Эксперты связывают это с трендом на преодоление себя и поиском новых впечатлений.

В настоящее время закон не обязывает туристов подниматься в горы в сопровождении гида. Поэтому многие рассчитывают только на собственные силы, в том числе из желания сэкономить. Однако недостаток опыта и подготовки может привести к трагедии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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