Москвичей ожидает дождливая неделя

Москвичей ждет дождливая неделя. Всего за 5 дней осадки перевыполнят свою месячную норму. При этом в начале недели, 27 июля, будет довольно тепло – в течение дня воздух прогреется до 26 градусов.

В это же время юг России приходит в себя после шторма. В Ростовской области десятки тысяч жителей остались без воды и электричества. Ливни затопили улицы, а порывами ветра сносило деревья. Один человек погиб, десятки пострадали.

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