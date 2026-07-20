"Время московское": 1970 год

1970-й стал годом нового десятилетия, новой главы в истории Москвы. Тогда казалось, что мир наконец-то стал стабильным и предсказуемым. Позже это время назовут застоем, а тогда москвичи просто наслаждались спокойной размеренной жизнью и не подозревали, какой год им предстоит.

Какая смертельная опасность подступила к границам Москвы? Зачем молодые люди вставляли в джинсы лампочки? Чем актриса Элина Быстрицкая пожертвовала ради "Жигулей"? Что потрясло жителей столицы в последние минуты уходящего года? Чем жила столица в 1970 году?

Об этом – в программе "Время московское".