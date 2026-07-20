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20 июля, 11:15

Общество

Синоптик предупредил о снижении атмосферного давления в Москве в ближайшие дни

Синоптик предупредил о снижении атмосферного давления в Москве в ближайшие дни

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После нескольких ясных и жарких дней погода в Москве начнет меняться. Как рассказал синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов, в столичный регион придет очередная волна циклонов с запада, что приведет к снижению атмосферного давления и увеличению облачности.

20 июля в Москве существенных осадков не ожидается. В то же время в западных районах Московской области возможны кратковременные дожди и грозы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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