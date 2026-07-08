Москвичи могут бесплатно проверить здоровье в центрах "Мои Документы"

В центрах "Мои Документы" установили диагностические комплексы для бесплатной проверки здоровья. Москвичи могут пройти экспресс-чекап в "Уголках здоровья" МФЦ, а все данные отправятся в электронный медицинский профиль через ЕМИАС.

Обследование занимает несколько минут. При выявлении тревожных симптомов врач проведет телемедицинскую консультацию, разъяснит ситуацию и пригласит пациента на очный прием в поликлинику для углубленного обследования.

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