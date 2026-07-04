Сергей Собянин: поликлинику построят на территории бывшего Тушинского аэродрома

На территории бывшего Тушинского аэродрома началось строительство поликлиники. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, поликлиника откроется в составе жилого района на Летной улице. Там будут взрослое и детское отделения. Москвичи смогут попасть на прием к профильным специалистам, сделать ЭКГ, УЗИ и пройти функциональную диагностику.

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