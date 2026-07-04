04 июля, 11:00Мэр Москвы
Сергей Собянин: поликлинику построят на территории бывшего Тушинского аэродрома
На территории бывшего Тушинского аэродрома началось строительство поликлиники. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.
По словам мэра, поликлиника откроется в составе жилого района на Летной улице. Там будут взрослое и детское отделения. Москвичи смогут попасть на прием к профильным специалистам, сделать ЭКГ, УЗИ и пройти функциональную диагностику.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.