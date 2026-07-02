Новое здание школы искусств построили в Филимонковском районе столицы. Раньше она размещалась в общеобразовательной школе № 2065.

Теперь занятия будут проходить в комфортном комплексе на улице Никитина. В здании обустроили 50 учебных кабинетов, выставочное пространство, студию звукозаписи, библиотеку, малый и большой концертные залы, которые смогут посещать в том числе горожане.

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