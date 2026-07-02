ФАС пригрозила компании Apple штрафом в 4 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пригрозила компании Apple штрафом в 4 миллиарда рублей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на ведомство.

Об этом говорится в выданном ранее предупреждении ФАС с требованием устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем, так как на iPhone и iPad по умолчанию используется иностранная.

При этом, согласно российскому законодательству, на технически сложных товарах должна быть предусмотрена возможность работы по умолчанию с российской поисковой системой либо поисковой системой другого государства – члена ЕАЭС.

Антимонопольные органы ряда государств, включая страны БРИКС, также рассматривают жалобы потребителей и разработчиков приложений на дискриминационные действия Apple.

Другой причиной предупреждения стало неисполнение требований о предустановке российского программного обеспечения на устройствах с iOS. Предупреждение необходимо исполнить до 15 июля, в противном случае будет возбуждено дело.

Apple ранее удалила из магазина приложений App Store сервисы VK. В Минцифры России назвали это политически мотивированным решением и подчеркнули, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией и стремлением защитить позиции зарубежных сервисов.

В самой компании объяснили удаление санкционными ограничениями. В свою очередь, в Госдуме призвали применить ответные меры к Apple за удаление российских приложений.