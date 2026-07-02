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02 июля, 12:27

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Терапевт Тихомирова: офисная работа может привести к ожирению печени

Терапевт предупредила о риске ожирения печени из-за офисной работы

Фото: 123RF.com/sidelnikov

Офисная работа может привести к ожирению печени из-за недостатка физической активности. Об этом предупредила ассистент кафедры госпитальной терапии имени академика Г. И. Сторожакова ИКМ Пироговского университета Анна Тихомирова в беседе с News.ru.

По ее словам, неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) традиционно связывалась именно с ожирением, однако и нормальный общий вес не является гарантом здоровья. В контексте офисной работы ключевым фактором выступает гиподинамия – снижение физической активности, которое и вызывает атрофию мышц.

"Между тем именно мышцы являются главными утилизаторами глюкозы. Невостребованный сахар уходит в печень и конвертируется в жир. Обилие быстрых углеводов и фруктозы в перекусах, в свою очередь, вызывает хроническую гиперинсулинемию. Инсулин блокирует окисление жирных кислот в клетках и стимулирует их накопление", – пояснила эксперт.

Однако и диета с низким содержанием клетчатки может нарушить баланс кишечной микрофлоры, увеличить проницаемость кишечной стенки и вызвать воспаление, продолжила она, добавив, что это может способствовать развитию НАЖБП и переходу от стеатоза к стеатогепатиту.

Среди других факторов, которые могут привести к жировой болезни печени, Тихомирова выделила нарушение циркадных ритмов. Поскольку печень имеет свои "молекулярные часы", регулирующие суточные колебания активности ферментов и генов, участвующих в метаболизме, то несоответствие режима питания этим часам вызывает десинхронизацию и метаболические нарушения.

Еще одной причиной может стать хронический стресс. В частности, кортизол блокирует сигналы инсулина, вызывая гипергликемию и инсулинорезистентность.

"Это усиливает захват жирных кислот и липогенез в печени, а также подавляет секрецию защитного гормона адипонектина из жировой ткани", – заключила врач.

Ранее эксперты порекомендовали ввести в повседневную жизнь практику 10-минутной ходьбы после еды для снижения риска развития возрастных заболеваний и улучшения здоровья.

Исследование показало, что легкая физическая активность помогает организму быстрее снижать уровень сахара в крови после еды. Это разгружает сосуды, уменьшает воспалительные процессы и улучшает обмен веществ.

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