07 мая, 09:34

Focus Online: ходьба после еды по 10 минут снижает риск развития хронических болезней

Эксперты раскрыли, как ходьба после еды может повлиять на здоровье

Ходьба в течение 10 минут после еды может снизить риск развития возрастных заболеваний и улучшить здоровье. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на немецкое издание Focus Online.

Согласно исследованию, легкая физическая активность помогает организму быстрее снижать уровень сахара в крови после еды. Это разгружает сосуды, уменьшает воспалительные процессы и улучшает обмен веществ.

"Даже короткая прогулка после еды способна оказать заметное влияние на уровень сахара в крови и общее состояние организма", – подчеркнули специалисты.

Двигаться нужно именно сразу после приема пищи, а не спустя пару часов. Во время работы мышцы активнее потребляют глюкозу, и организм легче справляется с резкими скачками сахара. По мнению экспертов, такая привычка помогает снизить риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и возрастных когнитивных нарушений.

Ранее физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник рассказал, что езда на велосипеде является более щадящей для здоровья при похудении, чем бег. Она не навредит при травмах колена или голеностопа.

