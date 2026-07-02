За полгода столичные инфоцентры приняли более 700 тысяч туристов

Фото: пресс-служба Мостуризма

С момента открытия осенью 2020 года туристические информационные центры Москвы посетили свыше 4,3 миллиона путешественников из 65 стран, сообщила заммэра Наталья Сергунина. Их гостям помогают подобрать экскурсии, рассказывают о достопримечательностях столицы и сезонных мероприятиях.

"С начала этого года инфоцентры приняли больше 700 тысяч туристов. Чаще всего гости интересовались вариантами отдыха для детей, культурно-историческими маршрутами и речными прогулками", – отметила Сергунина.

Например, такие центры располагаются в парке "Зарядье" и недавно обновленном здании Ленинградского вокзала. Кроме того, их можно найти на улице Большой Дмитровке и Северном речном вокзале. Полный список есть в туристической экосистеме Discover Moscow.

Сотрудники центров дают необходимую информацию на нескольких языках. Помимо прочего, они рассказывают об удобных сервисах для путешественников. В их числе – Russpass, который объединяет гостиницы, музеи, театры, кафе и многое другое. В нем собраны десятки тысяч предложений.

Также посетители могут взять бесплатные путеводители, зарядить телефон, приобрести продукцию сувенирного бренда "Москва".

От Ярославля до Пекина

Разные регионы России и другие страны посещают мобильные туристические информационные центры. Они уже совершили более 100 поездок. Так, в феврале этого года один из них принимал гостей в столице Китайской Народной Республики, где проходил фестиваль "Московская Масленица в Пекине".

Путешествие другого центра по российским городам приурочили к 60-летию маршрута "Золотое кольцо". Он уже побывал в Сергиевом Посаде и Ярославле, сейчас находится в Костроме, а далее отправится в Суздаль, Владимир, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Иваново.

В прошлом году Москву посетили 26,5 миллиона гостей – на полмиллиона больше, чем в 2024-м. За год вклад туризма в экономику города превысил 1,8 триллиона рублей, увеличившись на 6,5%, а объем поступлений в бюджет столицы составил 250 миллиардов рублей.

Развитие сферы путешествий в городе соответствует целям национального проекта "Туризм и гостеприимство". Подробнее о национальных проектах России и вкладе Москвы можно узнать на специальной странице.

Ранее департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ спрогнозировал, что взаимный турпоток между Россией и Китаем в 2026 году составит 4–4,5 миллиона поездок.

В частности, в первые 3–4 месяца этого года российских туристов в КНР стало на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а китайских туристов в России – на 25% больше. При этом летом туристический поток из Китая может вырасти на 40–45% в годовом сопоставлении.