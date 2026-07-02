"Моспитомец" опубликовал подборку анкет животных из приютов ко Дню собак

Фото: приют для безнадзорных животных "Бирюлево"

Международный день собак отмечается 2 июля и напоминает о преданности и тепле, которые животные дарят человеку. Праздник становится поводом не только порадовать питомцев, но и помочь тем, кто пока не нашел дом. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Познакомиться с собаками из городских приютов можно через сервис "Моспитомец", где собраны анкеты подопечных животных. Сейчас семью ищут, в частности, Хани, Хантер, Стеша, Брюс и Альфи – все они уже готовы к переезду в новый дом.

Фрезия – трехмесячная добрая и ласковая собака, которая находится в приюте для безнадзорных животных ТиНАО. Она быстро привыкает к людям, любит сидеть на руках и утыкаться в них мордой, легко обучается и уже осваивает прогулки на поводке.

Сьюзи из приюта "Зеленоград" – пятимесячная собака, активная и любознательная. Она тянется к людям, с радостью играет на прогулках, активно исследует окружающий мир и стремится к общению.

Голда – двухмесячный щенок с темной шерстью, который сейчас находится в городском приюте ТиНАО. Она любит находиться на руках и явно радуется вниманию, зажмуриваясь, когда ее гладят.

Зара внешне напоминает лису, однако отличается нежным и добрым характером. Она становится все более уверенной, дружелюбна, любознательна и хорошо ладит с другими животными. Собака ждет будущего хозяина в приюте ТиНАО.

Грей – пятилетний активный пес, который любит людей и отлично знает основные команды. Его можно забрать из приюта для безнадзорных животных Южного административного округа.

Юнона – миниатюрная пятилетняя собака и одна из самых маленьких подопечных столичных приютов. Несмотря на размер, она обладает ярким характером, проявляет лидерские качества и уверенно ведет себя в играх, оставаясь при этом нежной и преданной. Юнона ждет хозяина в приюте ТиНАО.

Чтобы познакомиться с животным лично, нужно нажать кнопку "Записаться" в анкете сервиса и оставить контакты. После этого сотрудник приюта свяжется для согласования времени визита. В случае решения забрать питомца оформляется договор ответственного содержания, а будущему владельцу предоставляется три дня на обдумывание и подготовку к приему животного. Все собаки в городских приютах привиты, чипированы и полностью готовы к переезду в новую семью.

Ранее в каталоге сервиса "Моспитомец" появилось более 500 новых анкет собак и кошек из 13 городских приютов. Пользователи могут искать питомца по фильтрам (возраст, окрас) и пройти быстрый тест на совместимость из шести вопросов, а затем записаться на встречу в приют. Всего в каталоге уже более 1,5 тысячи анкет.

Приюты проводят анкетирование будущих хозяев, чтобы убедиться, что семья готова к появлению питомца. После знакомства и решения забрать животное оформляется договор ответственного содержания с трехдневным сроком на обдумывание.