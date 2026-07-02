Звезда "Зимородока" Буче Бусе Кахраман рассказала о помолвке с актером Акъылдызом

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Турецкая актриса Буче Бусе Кахраман, которая прославилась благодаря роли в сериале "Зимородок", рассказала о помолвке с артистом Кааном Акъылдызом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на опубликованные девушкой фотографии в личном блоге.

Пара встречается с 2023 года. Предложение актер сделал во время поездки в США. Кахраман сопроводила пост признанием, что теперь ее любимая сказка – не "Русалочка".

На одной из фотографий с фотосессии, организованной в честь помолвки, Кахраман показала момент вручения кольца, а на другой – поцелуй с возлюбленным.

Ранее блогеры Аня Покров и Артур Бабич сыграли свадьбу в Подмосковье. В числе гостей были певица Клава Кока и ее возлюбленный Дима Масленников, а также блогеры Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, Наталья Гасанханова, Алексей Столяров и его жена Вера Бондарева.

