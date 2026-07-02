В Роспатент поступила заявка на регистрацию "Пухососа"

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В Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака "Пухосос", сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Сейчас заявка на регистрацию в 03, 30, 35 классах МКТУ находится на первоначальном этапе рассмотрения – формальной экспертизе. Решение о регистрации либо об отказе будет принято только после проведения экспертизы по существу.

В Роспатенте подчеркнули, что распространяемая в интернете информация об уже состоявшейся регистрации товарного знака не соответствует действительности.

Ранее в Сети завирусилось ИИ-видео с самоходными роботами, собирающими тополиный пух на улицах Москвы. На борту каждого их них можно было заметить надпись "Это пухосос".

При этом на улицах действительно начали испытывать многофункциональных отечественных роботов, собирающих тополиный пух и мусор. Городские территории, например, может убирать робот "Пиксель". Его уже можно встретить в Парке Победы на Поклонной горе и на Коломенской набережной.