В столичном транспорте второй день раздают воду из-за жары

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве из-за жаркой погоды продолжили раздачу бесплатной питьевой воды для пассажиров городского транспорта. Об этом сообщил в МАХ столичный Дептранс.

По его словам, 2 июля планируется раздать около 3,2 тысячи бутылок и стаканчиков воды. Таким образом, за два дня пассажиры Московского транспорта получат более 5 тысяч литров питьевой воды.

Раздача организована на информационной стойке Ленинградского вокзала. Кроме того, на первом этаже вокзала установлены станции с бесплатной питьевой водой, где можно набрать воду в свою тару или утолить жажду на месте.

С 12:00 инспекторы ЦОМП раздают воду на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино".

С 14:00 до 17:00 сотрудники ЦППК будут работать на крупных вокзалах Москвы: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском, а также на станциях МЦД Площадь трех вокзалов и Тушинская.

Также с 14:00 вода будет раздаваться сотрудниками МТППК в пригородной зоне Ленинградского вокзала и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Пассажиры "Аэроэкспресса" смогут получить воду в экспресс-автобусах у станции метро "Ховрино", а также на Домодедовском направлении.

Отдельно раздача организована на объектах водного транспорта – на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". Бесплатная вода доступна и в салонах электросудов.

Кроме того, кулеры с водой установлены на специализированных стоянках "Московского паркинга", а также на автовокзалах Северные Ворота, Центральный, Красногвардейский, Саларьево и Южные Ворота.

Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов отметил, что по поручению Сергея Собянина в жаркую погоду принимаются дополнительные меры для комфорта и безопасности пассажиров. В метро транслируются рекомендации по поведению в жару, а на табло ЦОДД отображается актуальная информация для водителей.

В Москве до 18:00 2 июля действует оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 31 градуса, а также объявлен желтый уровень из-за высокого риска пожаров до 19:00 3 июля.

Синоптик Евгений Тишковец ранее также предупредил, что с 4 по 6 июля в столице может выпасть до 43 миллиметров осадков – около половины месячной нормы. Похолодание начнется уже 3 июля после прохождения холодного фронта с грозами и ливнями. Днем ожидается 19–22, а в сумерках – 14–17 градусов.

