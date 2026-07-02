Пациент напал на врача и медсестру в Новосибирской области

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В Новосибирской области пьяный мужчина напал на врача скорой, который оказывал ему помощь, а затем ударил медсестру больницы, куда его доставили. Региональная трудовая госинспекция начала расследование, сообщила пресс-служба организации.

По информации ведомства, инцидент произошел 20 июня: бригада скорой помощи приехала на вызов и после осмотра пациента в квартире приняла решение доставить его в новосибирскую горбольницу № 34. Во время транспортировки мужчина, находящийся в алкогольном опьянении, ударил врача по лицу.

"После того как мужчину доставили в больницу для оказания медицинской помощи, находясь в манипуляционном кабинете, он нанес удары медицинской сестре", – рассказали в инспекции.

В результате нападения врач скорой помощи получила тяжелую травму, а медсестра – легкие травмы. Результаты расследования инспекции будут направлены в следственные органы.

Ранее в Дагестане мужчина напал с ножом на сотрудников Республиканской клинической больницы имени Вишневского. Два врача получили не менее двух колото-резаных ранений. Пострадавшим оказали помощь, а злоумышленника задержали.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что один из работников медучреждения "задел" его мать. По его словам, ей якобы отказали в операции, однако в действительности женщине нужна была помощь терапевта, а не хирургическое вмешательство.