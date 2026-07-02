"Мосбилет" рассказал об особенностях спектакля "Федра" в театре "ШДИ"

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Трагедия Жана Расина "Федра" – одна из тех историй, что не теряют остроты спустя века. Об интересных особенностях этого спектакля театра "Школа драматического искусства" (ШДИ) рассказал "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

Федра, главная героиня трагедии, охваченная чувствами, оказывается в ситуации, где любое решение приведет к потере. Режиссер Игорь Яцко не предлагает зрителю прочтение классики. В его постановке античный сюжет становится поводом для размышлений о мире, где каждый носит в себе и свет, и тень.

Пространство театра на Сретенке заставляет забыть о московской суете. Стеклянный свод, итальянские арки и винтовая лестница ассоциируются с античным городом. Архитектурное решение, спроектированное основателем театра Анатолием Васильевым и художником Игорем Поповым, располагает к размышлению и созерцанию.

В зале "Манеж", где проходит спектакль, сцена и зрительный зал будто соединены нитью, из-за чего стираются границы между реальностью и вымыслом. По словам директора театра Ольги Соколовой, в постановке задействованы даже сотрудники цехов – так стираются границы и между профессиями.

Яцко обращается к тексту Расина с помощью диалога с античными драматургами – трагиком Еврипидом и римским философом-стоиком Сенекой. Герои пытаются понять себя, но каждый раз оказываются в ловушке собственных желаний. При этом режиссер не дает ответов, оставляя зрителя с вопросами наедине.

На сцене разворачивается мир, внешне кажущийся гармоничным, но изнутри расколотый внутренними противоречиями. У каждого героя своя правда, и зачастую она так и остается не услышанной другими.

Особую роль в спектакле играет музыка – она не просто фон, а первооснова. Вдохновляясь идеей Ницше о рождении трагедии из духа музыки, Яцко наделил музыкантов ролью создателей мира в античной философии. Мелодия возникает раньше слова и задает пространство, в котором затем появляются герои.

Сам Яцко признался, что его замысел состоял в том, чтобы передать ощущение встречи разных культур на "одном причале". Там соседствуют народные напевы, медитативные пассажи и сильные ритмы. Музыка держит в напряжении до финала.

Роль Федры исполняет заслуженная артистка России Мария Зайкова. За несколько дней до премьеры она почти перестает спать – роль становится реальностью, которую необходимо прожить.

Будучи воспитанницей школы Анатолия Васильева, Зайкова опирается на систему, в которой эмоция рождается через форму, слово и игру. Работая над Федрой, актриса открыла для себя понятие послушания – не как покорности, а как способности доверять тексту, партнеру и сценическому пространству.

Олег Малахов в роли Тесея, в свою очередь, сначала предстает как воплощение величия постановки. Однако затем зритель замечает, как он меняется, постепенно сбрасывая внешнюю броню.

"Ты выращиваешь персонажа в себе, а потом перестаешь различать, где ты, а где он. Тот коктейль, который складывается в течение репетиций, не уводит тебя от себя, а, наоборот, приводит к себе", – поделился Малахов.

Он отметил, что его герой сталкивается со своей личной трагедией и осознает, что теперь ему предстоит научиться с этим жить. Сцена перед развязкой, где Тесей, Ипполит и Арикия облачаются в белое, становится символическим рубежом, переступив который герои уже не смогут вернуться назад.

Для Яцко работа над "Федрой" стала новым этапом. Режиссер поделился, что до этого у него был личный творческий путь, однако теперь он готов "делиться и разделять его".

Спектакль возник как результат диалога с Ольгой Соколовой, и именно принцип совместного творчества лег в основу работы с труппой. Актеры не просто исполняли поставленные задачи, а привносили личное, становясь соавторами.

Сама Соколова называет "Федру" уникальным явлением. По ее словам, в столице эту трагедию мало кто ставит.

"Именно такие роли, как в спектакле "Федра", – особый подарок судьбы для актеров, источник необычайного вдохновения и космических сил", – указала она.

Театр существует ради творчества и возможности пережить сложные чувства, а спектакль дарит зрителям два часа наедине с вопросами, которые люди привыкли избегать. Публика проживает историю вместе с героями и видит, как все сокрытое прорывается наружу.

Вместе с тем зритель приходит к пониманию того, что у любой эмоции есть цена. Когда стихает музыка и гаснет свет, возникает желание задержаться в тишине зала, чтобы заново пережить увиденное.

Приобрести билеты на спектакль можно в сервисе "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что 12 и 13 сентября на основной сцене Московского академического театра имени Владимира Маяковского пройдут премьерные показы спектакля "Каренина. Том второй". Часть постановки зрители увидят глазами Алексея Каренина, другую – глазами Алексея Вронского, еще одну – глазами Дарьи Облонской.