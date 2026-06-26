Обновленная школа № 285 в Южном Медведкове откроется 1 сентября

Обновленная школа № 285 откроется в Южном Медведкове 1 сентября после масштабной реконструкции. Здание, построенное более 30 лет назад, сможет принять свыше 1 тысячи учеников вместо прежних 825.

В ходе работ в школе создали современное образовательное пространство, оборудовали новые учебные кабинеты и зоны для занятий. Современные кабинеты естествознания дадут дополнительные возможности для подготовки к олимпиадам по биологии и экологии.

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